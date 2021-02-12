По данным Анны Кузнецовой, трое детей, которых мать оставила раздетыми на морозе, остаются в реанимации

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, трое детей, которых мать оставила раздетыми на морозе, остаются в реанимации. Их состояние стабильно. Детей с различной степенью обморожения нашли в лесу на территории Новой Москвы. Мать также госпитализирована. Ее состояние будет проверено на предмет психического здоровья, — заявили в СК.
2021-02-12T15:34:07+03:00
2021-02-12T15:34:07+03:00
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15:34, 12 февраля 2021
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