По данным Анны Кузнецовой, трое детей, которых мать оставила раздетыми на морозе, остаются в реанимации

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, трое детей, которых мать оставила раздетыми на морозе, остаются в реанимации. Их состояние стабильно. Детей с различной степенью обморожения нашли в лесу на территории Новой Москвы. Мать также госпитализирована. Ее состояние будет проверено на предмет психического здоровья, — заявили в СК.