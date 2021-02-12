Дональд Трамп болел коронавирусом намного тяжелее, чем сообщалось, — утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на четыре информированных источника. По данным газеты, у Трампа были очень серьезные проблемы с легкими и даже обсуждалась возможность подключения к аппарату ИВЛ. Трампа критиковали за то, что он недостаточно серьезно отнесся к болезни. Он покинул медицинский центр через три дня после госпитализации.
2021-02-12T15:33:42+03:00
2021-02-12T15:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 12 февраля 2021
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