Дональд Трамп болел коронавирусом намного тяжелее, чем сообщалось, — утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на четыре информированных источника. По данным газеты, у Трампа были очень серьезные проблемы с легкими и даже обсуждалась возможность подключения к аппарату ИВЛ. Трампа критиковали за то, что он недостаточно серьезно отнесся к болезни. Он покинул медицинский центр через три дня после госпитализации.