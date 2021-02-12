Первые партии вакцины от коронавируса центра имени Чумакова могут поступить в гражданский оборот в конце марта

Первые партии вакцины от коронавируса, созданной центром имени Чумакова, могут поступить в гражданский оборот в конце марта, — сообщил заместитель генерального директора центра Константин Чернов. По его словам, эта вакцина отличается от других тем, что имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом. Это позволит подстраховаться от каких-то вещей, которые пока не изучены.
2021-02-12T15:33:24+03:00
2021-02-12T15:33:24+03:00
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15:33, 12 февраля 2021
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