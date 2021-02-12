Банк России больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики

Это может привести к дополнительному росту инфляционных рисков, — считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне четырех с четвертью процентов годовых. Это происходит четвертый раз подряд.
2021-02-12T15:32:15+03:00
2021-02-12T15:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 12 февраля 2021
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