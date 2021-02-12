Суд в США освободил условно-досрочно 28-летнюю Анну Сорокину

Она также известна как Анна Делви. Уроженка России жила в Нью-Йорке, выдавала себя за наследницу богатой европейской семьи, останавливалась в дорогих отелях, брала кредиты и ходила на вечеринки за чужой счет, — сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Как ожидается, Сорокина выйдет на свободу в середине февраля. Сразу после этого ее должны депортировать в Германию.
2021-02-12T15:06:20+03:00
2021-02-12T15:06:20+03:00
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15:06, 12 февраля 2021
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