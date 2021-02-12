Глава оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Ёсиро Мори подал в отставку на фоне скандала с некорректными высказываниями

Покаяние Мори не помогло, равно как и извинения. Он вынужден подать в отставку. «Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде. Я принес большие неудобства своими неприемлимыми высказываниями» — произнес 83-летний, бывший премьер Японии . и другого выхода у него не было. Неосторожные фразы вызвали настоящее политическое цунами. Мори осудили все – от нынешнего премьера Японии Есиихидэ Суги и Президента МОК Томаса Баха до простых граждан. Сотни волонтеров отказались работать на играх в знак протеста. На фоне того, что большинство японцев не хочет, чтобы Олимпиада вообще состоялась, это могло стать катастрофой. Мори сказал, что с увеличением количества женщин в руководящих органах спортивных федераций заседания стали длиться в два раза дольше, поскольку у женщин высок конкурентный дух. При этом экс-премьер привел в пример федерацию регби. Президент МОК Томас Бах приветствовал решение Мори, но при этом поблагодарил его за прекрасную организацию процесса подготовки к соревноаниям.

Олимпийские игры, которые сохранили название Токио-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.