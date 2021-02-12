Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 90-та рублей

На этом фоне Центробанк повысил прогноз по инфляции и оставил неизменной ключевую ставку.

Курс рубля усиливает снижение к доллару и евро. Впервые за неделю европейская валюта подскочила выше 90-та рублей, доллар закрепился выше 74-х, следует из данных Московской биржи. Это связывают со снижением цен на нефть. Черное золото марки Brent с поставками на апрель подешевело на процент, до 60 с половиной долларов за баррель. Центробанк тем временем прогнозирует годовую инфляцию в России до 4,2 процентов, максимума она достигнет в этом или следующем месяце и в дальнейшем будет снижаться, сообщается на сайте регулятора. Экономика в начале этого года, как отметили в Центробанке, продолжила восстановление после кризиса из-за пандемии коронавируса. Главный банк страны сегодня в очередной раз сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне — 4-х с четвертью процентов годовых. Этот показатель держится почти полгода. Аналитики ожидали сохранения ставки. Рубль на действия Центробанка почти не отреагировал.

В следующие годы Центробанк ожидает инфляцию на уровне четырех процентов.