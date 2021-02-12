«Яндекс» обратился в правоохранительные органы из-за внутренней утечки, в которой компания заподозрила сотрудника

«Яндекс» обратился в правоохранительные органы из-за внутренней утечки, в которой компания заподозрила одного из своих сотрудников. Он предоставил несанкционированный доступ почти к 5-ти тысячам почтовых ящиков пользователей. «Яндекс» извинился перед теми, кого затронула утечка, и пообещал пересмотреть работу сотрудников, имеющих такой уровень доступа.