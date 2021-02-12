Гинцбург: Состав вакцины «Спутник» для детей не изменится, но дозировка будет различаться в зависимости от возраста

Состав вакцины от коронавируса «Спутник» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, — сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, доказанный срок действия «Спутника» как минимум 9 месяцев.