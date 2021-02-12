Рубль практически не отреагировал на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 4,4% годовых

Рубль практически не отреагировал на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 4-х с четвертью процентов годовых, — сообщает московская биржа. Банк России не видит потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Из релиза исключена соответствующая фраза.