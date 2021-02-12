Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов чувствует себя лучше

Он побывал в медсанчасти, где ему дали таблетки, хотя давление все еще высокое, — рассказала «Интерфаксу»

член московской ОНК Марина Литвинович. По ее словам, в остальном жалоб нет. Раньше в камере было очень жарко, но сейчас эту проблему решили.

Смирнов отбывает административный арест в центре временного содержания в подмосковной деревне Сахарово.

Арестованному главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову оказали медицинскую помощь в центре временного содержания «Сахарово» после того как у него подскочило давление. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода.

«Врачи дают ему какие-то таблетки от давления. Он говорит, что вчера ему было критически плохо, было огромное давление 178 на 120, что-то такое. Они с утра еще с сокамерником попросили отвести их к врачу, в итоге они только к вечеру смогли добиться этого. После апелляции в суде его перевели в другую камеру, там ужасный жар и якобы не открывалось окно. Чудесным образом оно стало открываться после того как увидели, какое плохое у Смирнова состояние. Это последствия ужасной жары в этой двухместной камере», — сказал он.

Е.Сковорода предположил, что журналиста содержат в подобных условиях с ведома администрации спецприемника.

«Какая-то мелкая месть местного начальства Смирнову, за то, что они постоянно сообщают о том, какие там условия, о том, то происходит в «Сахарово» – все это появляется в публичном пространстве», -заключил он.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов накануне пожаловался на ухудшение здоровья. По его словам, в двухместной камере, где он сидит вместе с либертарианцем Глебом Марьясовым, стоит сильная жара — больше +30 градусов. При этом по ночам в камере отключают отопление, из-за чего становится очень холодно. С.Смирнов отбывает административный арест по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий.