Сергей Лавров не исключил разрыва отношений между Россией и ЕС

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня не исключил разрыва отношений между Россией и ЕС. Он сказал, что этому могут способствовать некоторые действия Брюсселя.

В чем будет заключаться такой разрыв, министр не уточнил.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что министра неверно поняли.

Ранее в Евросоюзе сказали, что обсуждают вопрос о новых санкциях против ряда российских чиновников и приближенных к Кремлю предпринимателей в связи с нарушением прав человека в России.

