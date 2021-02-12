В Бабушкинском суде Москвы сегодня возобновились слушания по делу Алексея Навального

Оппозиционного политика обвиняют в клевете на ветерана из-за того, что Навальный критиковал ролик, в котором призывали поддержать поправки к Конституции. В ходе сегодняшних слушаний защита ходатайствовала об отводе судьи веры Акимовой, а сам Навальный получил несколько замечаний.

Навальный вины не признаёт.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня, не называя имен, присоединился к тем, кто выступал с осуждением Навального.

Ранее с критикой в адрес Алексея Навального выступил, в частности, певец Олег Газманов, который не раз поддерживал различные инициативы Кремля.