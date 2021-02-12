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14:06, 12 февраля 2021

Москву накрыл сильный снегопад, к которому коммунальные службы оказались не готовы

Москву накрыл сильный снегопад. Несмотря на предупреждения МЧС, коммунальные службы оказались к нему не готовы.

При выходе на улицу сразу погружаешься в глубокий снег. Большие сугробы во дворах, много снега на дорогах. Засыпаны парковочные карманы, автомобили выезжают с большим трудом. Медленно двигаются они и по заснеженным трассам. Припаркованные машины у домов стоят под белым покрывалом. Пожалуй, лучше всего расчищено пространство перед магазинами. О дворах такого не скажешь. Тяжелее всего приходится людям пожилым. Они как раз чаще всего были недовольны работой коммунальных служб.

Люди опасаются, что ситуация на дорогах если не вмешаются коммунальщики ухудшится. Поскольку снегопад набирает силу.

По прогнозам синоптиков сильный снегопад продлится все выходные.

Обстановка на московских дорогах будет сложной на протяжении всего дня. Автомобилистам советуют не садиться за руль до позднего вечера. Об этом сообщил представитель Центра организации дорожного движения Евгений Масленников.

В Москве уже зафиксированы ДТП с пострадавшими.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково пока не сообщали о каких-либо чрезвычайных ситуациях из-за непогоды. Наземные службы готовились к этому, заверила в эфире телеканала «Москва 24» пресс-секретарь Внуково Оксана Соколова.

В то же время авиакомпании просят пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. И по возможности пользоваться общественным транспортом.

Погода в центральной России в ближайшие дни будет холодной, ветреной и снежной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Романа Вильфанда, снегопад будет таким интенсивным, что на устранение его последствий может уйти неделя.



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