Крупное ДТП в Подмосковье

Автомобиль упал с эстакады на железнодорожные пути на станции «Фроловское». Сообщается, что никто не пострадал. Пригородные поезда на участке Москва – Тверь задерживаются в обоих направлениях. Между станциями «Клин» и «Подсолнечное» запустили компенсационные автобусы.