Крупное ДТП в Подмосковье

Автомобиль упал с эстакады на железнодорожные пути на станции «Фроловское». Сообщается, что никто не пострадал. Пригородные поезда на участке Москва – Тверь задерживаются в обоих направлениях. Между станциями «Клин» и «Подсолнечное» запустили компенсационные автобусы.
2021-02-12T13:33:59+03:00
2021-02-12T13:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 12 февраля 2021
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