В ЕСПЧ подана первая жалоба по факту уголовного преследования за распространение фейков о коронавирусе

Жительница Перми получила 300 часов обязательных работ. По версии следствия, она призывала горожан нарушать режим вынужденной изоляции и гулять без масок и перчаток. Потерпевшими по делу признаны администрация края и местный Минздрав, которым был причинен моральный вред. В жалобе в ЕСПЧ сказано, что российские власти в этом деле нарушили статью Европейской конвенции о свободе выражения мнения. Сама женщина считает, что ее дело было показательной поркой, — сообщает РБК.