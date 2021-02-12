В ЕСПЧ подана первая жалоба по факту уголовного преследования за распространение фейков о коронавирусе

Жительница Перми получила 300 часов обязательных работ. По версии следствия, она призывала горожан нарушать режим вынужденной изоляции и гулять без масок и перчаток. Потерпевшими по делу признаны администрация края и местный Минздрав, которым был причинен моральный вред. В жалобе в ЕСПЧ сказано, что российские власти в этом деле нарушили статью Европейской конвенции о свободе выражения мнения. Сама женщина считает, что ее дело было показательной поркой, — сообщает РБК.
2021-02-12T13:33:00+03:00
2021-02-12T13:33:00+03:00
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13:33, 12 февраля 2021
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