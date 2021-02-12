Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, призвал переходить на кнопочные мобильные телефоны. По его мнению, американцы следят за пользователями айфонов. Лукашенко также пообещал «помогать бизнесу, который занимает социально-ответственную позицию». При этом он уточнил, что Белоруссия – не Россия, и власти не встанут на колени перед предпринимателями.
2021-02-12T13:32:35+03:00
2021-02-12T13:32:35+03:00
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13:32, 12 февраля 2021
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