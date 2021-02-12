Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе Брюсселя

При этом Москва призывает ЕС к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству. Таким образом в российском МИДе разъяснили заявление главы ведомства Сергея Лаврова. Министр не исключил возможности разрыва отношений с Евросоюза, если санкции будут угрожать российской экономике, в том числе в самых чувствительных сферах. Позже в Кремле заявили, что слова Лаврова были процитированы в СМИ вне контекста. Смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовыми к худшему.