В Кремле не смотрели видео, где спикер парламента Дагестана предлагает подбрасывать оружие и наркотики политоппонентам

В Кремле не ознакомились с видеороликом, на котором спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов предлагает подбрасывать оружие и наркотики политическим оппонентам. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видели сообщения, но я не имел возможности пока с этим подробно ознакомиться. Но наверняка те, кто занимается у нас регионами, внутренней политикой с этим ознакомится. Я просто даже не знаю подробно, о чем идет речь», — сказал он.

Ранее спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов назвал монтажом видеоролик, на котором похожий на него человек предлагает подбрасывать оружие и наркотики политическим оппонентам. Авторов видео спикер Народного собрания Дагестана и член партии «Единая Россия» назвал «монтажниками с хорошей фантазией». По словам Х.Шихсаидова люди, которые присутствовали на заседании, могут легко опровергнуть слова, прозвучавшие в ролике.

На видео, появившемся в Инстаграме, человек, похожий на председателя парламента Дагестана, в медицинской маске рассказывает собеседникам, как устранить политических оппонентов. Звучат слова о большом количестве патронов и наркотиков и о том, что их могут найти в кармане тех, кто идёт против власти. Видео было опубликовано вчера, при этом судя по дате записи оно было сделано осенью прошлого года в момент предположительно обсуждения муниципальных выборов в Дагестане. Заседание, как пишет местная газета «Новое дело», скорее всего проходило в кабинете главы Кумторкалинского района, где в ряде сёл кандидаты-единороссы выступили слабее самовыдвиженцев. Спикеру парламента Дагестана Х.Шихсаидов 8 лет занимает эту должность и столько же лет возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».

Руководство «Единой России» видеозапись пока не прокомментировало.