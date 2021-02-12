Матчи Открытого Чемпионата Австралии по теннису пройдут без зрителей из-за карантина, введенного властями штата Виктория.

Теннис придется смотреть по телевизору. В течении пяти дней жителям штата, самым большим городом которого является Мельбурн, где и проходит турнир, придется отлучаться из дома по четырем причинам – магазин, врач, работа или учеба, а также спорт на свежем воздухе. Отходить от дома дальше, чем на пять километров запрещается. Причиной введения жестких ограничений 13 случаев коронавируса, которые были зафиксированы в одном из карантинных отелей. Глава правительства штата Даниель Эндрюс объяснил стремительность действий тем, что ожидание подтверждения информации о третьей волне может оставить штат на карантине до вакцинации, а это месяцы. Теннисисты же будут играть в так называемом «биобезопасном пузыре» и продолжат борьбу за главный приз. Кстати, в этим минуты свой матч третьего круга против аргентинца Диего Шварцмана проводит россиянин Аслан Каратцев.

За время пандемии в Австралии коронавирусом заразились почти 29 тысяч человек.