Собаки, окрашенные в зеленый цвет, появились на улицах подмосковного Подольска

Зоозащитники говорят, что животные испачкались в сухой краске, которую рассыпали неизвестные, пишет газета РБК. Они заверили, что само вещество не токсично, собаки здоровы, вакцинированы и чипированы. До этого сообщалось о появлении собак, окрашенных в голубой цвет в Дзержинске нижегородской области. Их заметили на территории одного из предприятий. Власти говорят, что намерены отловить животных и обследовать их. Руководство завода предполагает, что причиной стали химические реактивы, которые собаки могли найти в одном из заброшенных зданий на производственной территории.