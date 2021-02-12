Собаки, окрашенные в зеленый цвет, появились на улицах подмосковного Подольска

Зоозащитники говорят, что животные испачкались в сухой краске, которую рассыпали неизвестные, пишет газета РБК. Они заверили, что само вещество не токсично, собаки здоровы, вакцинированы и чипированы. До этого сообщалось о появлении собак, окрашенных в голубой цвет в Дзержинске нижегородской области. Их заметили на территории одного из предприятий. Власти говорят, что намерены отловить животных и обследовать их. Руководство завода предполагает, что причиной стали химические реактивы, которые собаки могли найти в одном из заброшенных зданий на производственной территории.
2021-02-12T13:04:29+03:00
2021-02-12T13:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 12 февраля 2021
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