Один из арестованных после акции в поддержку Алексея Навального госпитализирован в реанимацию

Активист Константин Фокин отбывал 28 суток ареста в спецприемнике в московском районе Мневники. Как пишет «Новая газета», он объявил голодовку еще в конце января и с того времени пил только воду. Его акция продолжалась 18 дней. Фокин объяснил свое решение начать голодовку тем, что добивается соблюдения прав на мирный протест, — пишет издание.

