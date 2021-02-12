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13:03, 12 февраля 2021

Один из арестованных после акции в поддержку Алексея Навального госпитализирован в реанимацию

Активист Константин Фокин отбывал 28 суток ареста в спецприемнике в московском районе Мневники. Как пишет «Новая газета», он объявил голодовку еще в конце января и с того времени пил только воду. Его акция продолжалась 18 дней. Фокин объяснил свое решение начать голодовку тем, что добивается соблюдения прав на мирный протест, — пишет издание.



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