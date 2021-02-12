В Сенате США завершила свое выступление сторона обвинения по вопросу об импичменте Дональда Трампа

Доводы представляли конгрессмены-демократы. По словам одного из них, Джейми Раскина, защита бывшего президента не имеет права ссылаться на поправку к Конституции о свободе слова, чтобы оправдать высказывания, после которых последовал штурм Капитолия.

Теперь, как ожидается, в Сенате должны будут выступить адвокаты экс-президента. Заседание начнется через несколько часов.



Трампа обвиняют в подстрекательстве к нападению на здание американского конгресса, которое совершили его сторонники. Он стал первым в истории США президентом, которому дважды пытаются объявить импичмент.