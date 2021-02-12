Вопрос о размещении какого-либо памятника на Лубянской площади планирует обсудить Общественная палата Москвы

Заседание комиссии по развитию гражданского общества запланировано на начало следующей недели, — сказал глава комиссии Алексей Венедиктов. Он подчеркнул в эфире «Эха Москвы», что в этом вопросе есть два важных аспекта: кто должен принимать решение и следует ли вообще размещать доминанту на площади в центре Москвы. Несмотря на то, что подобная тема является прерогативой мэрии, добавил Венедиктов, без москвичей этот вопрос не может быть решен. Необходимо включить в процесс жителей и «вырвать из рук мэра единоличные решения».

Дискуссия о памятнике на Лубянке возникла после того, как некоторые деятели искусства и общественные активисты предложили вернуть туда статую Феликса Дзержинского.