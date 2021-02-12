Суд по делу о контрабанде кокаина начался в Аргентине

Обвиняемыми проходят два человека – бывший сотрудник местной полиции Иван Близнюк (он курировал охрану российского посольства) и судовой механик Александр Чикало. Как пишет местное издание «Телам», оба сказали в начале заседания, что не признают своей вины.

Как сообщалось, три года назад в здании школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе обнаружили крупную партию кокаина. В результате совместной операции российских и аргентинских полицейских были задержаны подозреваемые в причастности к контрабанде. Несколько человек сейчас находятся под арестом в России, в том числе бывший завхоз посольства. В свою очередь, в российском МИДе неоднократно отрицали причастность дипломатов к этому преступлению.