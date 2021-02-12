В американском Сенате завершили свое выступление обвинители на процессе об импичменте Дональду Трампу

Демократы из палаты представителей обратили внимание на ряд фактов, которые, по их мнению, свидетельствуют о прямом указании бывшего президента своим сторонникам, когда они напали на здание Конгресса. Они настаивают, что Трамп не раскаивается в случившемся, и предупреждают, что подобный инцидент может повториться. Теперь слово предоставят команде защиты бывшего президента страны.

Дональду Трампу во второй раз хотят объявить импичмент. Теперь уже бывшего президента обвиняют в том, что именно он подстрекал своих сторонников к нападению на Капитолий. Сам он вины не признаёт.