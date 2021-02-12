Алексей Навальный получил уже около десяти замечаний от судьи по делу о клевете на ветерана

Второе заседание под председательством Веры Акимовой проходит в Бабушкинском суде Москвы. Прошлое состоялось в минувшую пятницу. Сегодня, как объявила сторона обвинения, потерпевший, ветеран Игнат Артеменко, попросил освободить его от дальнейшего личного участия в процессе. Артеменко, как добавили представители Генпрокуратуры, пожаловался на дальнейшие оскорбления в свой адрес и в адрес своих родных.

Навальный вины не признаёт. Поводом для возбуждения дела послужили критические высказывания оппозиционного политика по поводу видеоролика, в котором призывали голосовать за поправки к Конституции.