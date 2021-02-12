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12:06, 12 февраля 2021

Напряженная обстановка сохраняется на московских автодорогах

фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Загруженность столичных автомагистралей, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по-прежнему составляет 7 баллов из 10-ти возможных. Многокилометровые пробки образовались на северо-восточной и западной части МКАД, на большинстве участков Третьего транспортного и Садового кольца, затруднено движение на многих магистралях в сторону центра города из области.

В столичный регион пришел сильнейший за последние три года снегопад. Об этом метеорологи предупреждали за несколько дней. В столичном руководстве заверили, что коммунальные службы делают все возможное для ликвидации последствий снегопада. Как ожидается, он закончится уже в воскресенье.  

Погода в центральной России в ближайшие дни будет холодной, ветреной и снежной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Романа Вильфанда, снегопад будет таким интенсивным, что на устранение его последствий может уйти неделя.



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