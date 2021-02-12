В Бабушкинском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении политика Алексея Навального

Его обвиняют в сознательном оскорбленными чести и достоинства ветерана ВОВ Игната Артёменко.

Сегодняшнее заседание проходит пока в том же ключе, что и первое — со спорами и перебиваниями. Судья Вера Акимова начала с длинной речи о том, чего нельзя делать в зале суда, и когда адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что это странно, защитник сразу получила предупреждение.

Непосредственно после этого юрист зачитала заявление защиты об отводе судьи. По словам Михайловой, во время первого заседания Акимова неоднократно перебивала и снимала вопросы Навального, не имея для этого правовых оснований. Также, адвокат напомнила, что в прошлую пятницу Навальному было отказано в праве конфиденциального общения со своими защитниками и что во время организации допроса некоторых свидетелей по видеосвязи были допущены многочисленные правонарушения.

Отдельно в заявлении защиты сказано, что, несмотря на запрет вести съемку в зале, телеканалы, которые показывали Навального в негативном ключе, каким-то образом получили записанные видеоматериалы . По словам адвокатов, это говорит о предвзятости суда.

За отказ от отвода судьи в свою очередь выступала прокурор. По словам обвинителя, по существу защита доказательств так и не представила.

По словам представителей защиты, сегодня обвинение должно возобновить допрос своих свидетелей.

Навальный вины не признаёт. Сообщается, что на сегодняшних слушаниях, как и в прошлый раз, присутствуют иностранные дипломаты – в частности, представители посольств Латвии и Эстонии.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сравнил любые оскорбления в адрес ветеранов с попыткой реабилитации нацизма.

Нарышкин добавил, что большинство россиян выступает против попыток исказить правду о войне.