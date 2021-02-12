Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису будут проходить без зрителей

В штате Виктория, где сейчас проходит турнир, ужесточили карантинные меры из-за вспышки коронавируса. Организаторы чемпионата говорят, что всех игроков ограничат в праве выходить за пределы объектов турнира. Завершится чемпионат 21-го февраля.
2021-02-12T11:34:14+03:00
2021-02-12T11:43:11+03:00
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11:34, 12 февраля 2021
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