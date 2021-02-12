Новое обвинение предъявлено одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Ее, а также адвоката Максима Знака обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской группы, — сообщают соратники Колесниковой. Оба обвиняемых находятся под арестом около полугода. Обоих правозащитники объявили политзаключенными. Максим Знак, находясь под арестом, объявлял голодовку.
2021-02-12T11:33:16+03:00
2021-02-12T11:45:22+03:00
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11:33, 12 февраля 2021
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