Новое обвинение предъявлено одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Ее, а также адвоката Максима Знака обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской группы, — сообщают соратники Колесниковой. Оба обвиняемых находятся под арестом около полугода. Обоих правозащитники объявили политзаключенными. Максим Знак, находясь под арестом, объявлял голодовку.