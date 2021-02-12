Защита Алексея Навального заявила отвод судье Вере Акимовой

Она рассматривает дело о клевете на ветерана войны. По мнению адвокатов, судья Акимова демонстрирует зависимость от обвинения, и уже в ходе прошедшего заседания, по мнению защиты, появились факты того, что судья находится под посторонним влиянием.

Новое заседание началось сегодня в здании Бабушкинского суда Москвы. Навальный вины не признаёт.