Она рассматривает дело о клевете на ветерана войны. По мнению адвокатов, судья Акимова демонстрирует зависимость от обвинения, и уже в ходе прошедшего заседания, по мнению защиты, появились факты того, что судья находится под посторонним влиянием.
Новое заседание началось сегодня в здании Бабушкинского суда Москвы. Навальный вины не признаёт.
Защита Алексея Навального заявила отвод судье Вере Акимовой
Она рассматривает дело о клевете на ветерана войны. По мнению адвокатов, судья Акимова демонстрирует зависимость от обвинения, и уже в ходе прошедшего заседания, по мнению защиты, появились факты того, что судья находится под посторонним влиянием.