В Подмосковье заканчивает свою работу госпиталь для зараженных коронавирусом в парке «Патриот»

Как рассказали в Министерстве обороны, всего здесь оказали помощь более 6,5 тысячам пациентов. Госпиталь был развернут минувшей осенью для оказания помощи заразившимся коронавирусом жителям Московской области. В последнее время, по данным оперативного штаба, в регионе, как и в целом по России, наблюдается замедление суточного прироста заболевших.
2021-02-12T11:32:19+03:00
2021-02-12T11:49:07+03:00
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11:32, 12 февраля 2021
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