В Подмосковье заканчивает свою работу госпиталь для зараженных коронавирусом в парке «Патриот»

Как рассказали в Министерстве обороны, всего здесь оказали помощь более 6,5 тысячам пациентов. Госпиталь был развернут минувшей осенью для оказания помощи заразившимся коронавирусом жителям Московской области. В последнее время, по данным оперативного штаба, в регионе, как и в целом по России, наблюдается замедление суточного прироста заболевших.