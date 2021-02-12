Кара-Мурза-младший уверен, что сотрудники ФСБ два раза отравили его с целью убийства

Председатель Фонда Бориса Немцова, оппозиционный политик, Владимир Кара-Мурза-младший уверен, что сотрудники ФСБ два раза его отравили с целью убийства. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня не было сомнений с самого начала, что это было намеренное отравление оба раза, отравление с целью убить, а не запугать. Когда я лежал в коме, врачи говорили моей жене, что шанс выжить 5 процентов – так не пугают. Что причиной этих отравлений была месть российских властей за мою многолетнюю работу по продвижению персональных западных санкций против коррупционеров и нарушителей прав человека из ближнего окружения Путина. Косвенными доказательствами было бы если бы за мной ездили только господа из службы по защите конституционного строя, но за мной ездили химики из НИИ-2», — сказал он.

В.Кара-Мурза подчеркнул, что не намерен уезжать из России ради собственной безопасности. Политик отметил, что подаст заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту двух попыток отравления с целью убийства.

Сотрудники ФСБ, которых связывают с отравлением Алексея Навального, могут стоять за попытками отравления Владимира Кара-Мурзы младшего. Такой вывод содержится в расследовании Bellingcat, проведенным совместно с изданиями The Insider и Der Spiegel. На основе данных о перемещениях силовиков журналисты выяснили, что они следовали за политиком по семи городам. Владимир Кара-Мурза-младший был отравлен в мае 2015 года и в феврале 2017. В обоих случаях политик оказывался в больнице после поездок.