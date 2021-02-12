В отставку ушел глава оргкомитета олимпиады в Токио Ёсиро Мори

В своем выступлении он попросил прощения за то, что доставил неудобство своими высказываниями. Решение уйти Мори объяснил тем, что не хочет быть помехой подготовке к играм.

Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда на одном из заседаний глава оргкомитета выступил против увеличения числа женщин в спортивных организациях. Мори обвинили в сексизме. После этого стали поступать сообщения об отказе волонтеров участвовать в олимпиаде. Как ожидается, его должна сменить на посту главы комитета министр по делам олимпиады Сейко Хасимото, — передает агентство Киодо.

