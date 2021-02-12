Бывший Президент США Дональд Трамп перенес коронавирус тяжелее, чем сообщалось ранее

Новые подробности заболевания появились в газете Нью-Йорк Таймс.

Окружение Президента старалось преуменьшить серьезность ситуации. Трамп не хотел отправляться в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд, но его убедили, сказав, что это стоит сделать, пока он самостоятельно может подняться на борт вертолета, поскольку в случае ухудшения самочувствия его придется нести. Показатель наличия кислорода в крови упал до 90 процентов, присутствовали и другие симптомы вирусной пневмонии, в частности признаки инфильтрации легких. Врачи всерьез думали о том, что Трампа придется подключать к аппарату ИВЛ. Медикам на свой страх и риск пришлось применить препарат, который еще не был одобрен соответствующими инстанциями. В разгар президентской кампании Трамп не мог себе позволить надолго оставаться в госпитале и он покинул центр через три дня. Пока окончательно неизвестно был ли Трамп инфицирован, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом, который в итоге и победил на выборах

Помимо Трампа, коронавирусом переболела первая леди Мелания Трамп и ряд сотрудников администрации президента.