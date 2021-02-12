Московские власти просят автовладельцев не мешать работе коммунальной техники в городе

Это связано с сильным снегопадом, который пришел в столицу. В мэрии призывают автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. На дорогах города в течение всего дня ожидается сложная обстановка, — сказал представитель Центра организации дорожного движения Евгений Масленников.

Сообщается уже о нескольких ДТП в Москве из-за непогоды. Как ожидается, снегопад закончится в столице только в воскресенье.



Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково», по словам их представителей, работают в штатном режиме. Там заверили, что несмотря на сильный снегопад, у наземных служб есть необходимые ресурсы для обеспечения бесперебойной работы.