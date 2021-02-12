Венедиктов: Зампредседателя Госдумы Петр Толстой должен быть наказан за оскорбление жителей блокадного Ленинграда

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой должен быть наказан за оскорбление жителей блокадного Ленинграда. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Лжец. Вице-спикер государственной думы должен быть наказан и будет. Сейчас юристы изучают возможность подать на него в суд. То, что он заявил, что были люди, которые подсвечивали и наводили фашистские бомбардировщики на осажденный Ленинград, это не подтверждается. В архивах НКВД, как говорят питерские историки, нет ни одного дела про эти фонарики. Он оскорбил всех блокадников Ленинграда, он должен быть наказан. Если возможно предъявить подобное Навальному, значит возможно предъявить Петру Толстому. Давайте юстиция будет одинаково абсолютна беспристрастна. Человек злонамеренно создал ложь на историческую тему. Человек голосовал за эти репрессивные законы, пусть он на себе их почувствует», — сказал он.

Ранее зампредседателя Госдумы Петра Толстого сравнил акцию сторонников Алексея Навального с фонариками с действиями предателей в блокадном Ленинграде. «Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации», — заявил он. Сторонники Алексея Навального ранее предложили 14 февраля выходить во дворы и светить фонариками.