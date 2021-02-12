Новая волна аномального холода может прийти в центр европейской части России уже на следующей неделе

Столбик термометра может опуститься до 23-х градусов мороза, — сказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. При этом из-за ветра и влажности будет казаться, что на улице гораздо холоднее, — добавили специалисты. Ряд регионов ожидает опасная погода в виде сильных осадков, усиления ветра и гололедицы, — предупреждают метеорологи. Это касается Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей, Крыма, Урала и Нижнего Поволжья.
2021-02-12T10:34:13+03:00
2021-02-12T11:07:16+03:00
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10:34, 12 февраля 2021
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