Новая волна аномального холода может прийти в центр европейской части России уже на следующей неделе

Столбик термометра может опуститься до 23-х градусов мороза, — сказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. При этом из-за ветра и влажности будет казаться, что на улице гораздо холоднее, — добавили специалисты. Ряд регионов ожидает опасная погода в виде сильных осадков, усиления ветра и гололедицы, — предупреждают метеорологи. Это касается Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей, Крыма, Урала и Нижнего Поволжья.