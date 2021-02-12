Военные в Мьянме открыли огонь, чтобы разогнать демонстрацию

Как передает агентство Reuters, в городе Мауламийн на юге страны жители вышли протестовать против переворота. Сообщается, что там было слышно несколько выстрелов.

Между тем, новые власти страны объявили сегодня амнистию. На свободу должны выйти более 23-х тысяч человек, среди которых более полусотни иностранцев. Амнистия коснется тех, кто совершил преступление до начала февраля. Кроме того, руководство страны заменило наказание для тех, кто приговорен к смертной казни, на пожизненное заключение.

1-го февраля военные в Мьянме свергли правительство и арестовали фактического лидера страны и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.