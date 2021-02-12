Спасенный из-под завалов магазина во Владикавказе, как передает агентство Интерфакс, оказался ювелиром

Ранее сообщалось, что речь идет об охраннике. Однако в правительстве Северной Осетии сказали, что это здание никто не охранял.

По предварительной информации, никто в результате взрыва не погиб. Между тем, само здание уничтожено. Основная версия случившегося – утечка газа.