Сергей Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В то же время он подчеркнул, что Москва не хотела бы изолироваться от мировой жизни. Министр, как передает агентство «Интерфакс», заметил, что российская сторона может пойти на такой шаг, если увидит, как в очередной раз в отношении нее вводятся санкции.

Ранее о санкциях против ряда российских чиновников и приближенных к руководству страны бизнесменов говорил глава европейской дипломатии. Такое решение, по словам Жозепа Борреля может быть принято в ответ на нарушение прав человека в России.

