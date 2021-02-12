Политик Владимир Кара-Мурза-младший собирается обратиться в СК в связи с новыми обстоятельствами своего отравления

Политик Владимир Кара-Мурза-младший собирается обратиться в Следственный комитет в связи с новыми обстоятельствами своего отравления. Это связано с публикацией расследовательской группы Bellingcat, где говорится о возможной связи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального, с двумя случаями отравления Кара-Мурзы.

Как сказал «Эху Москвы» глава Фонда Бориса Немцова, в том, что на него дважды покушались, он не сомневается. Более того, Кара-Мурза даже попытался лично позвонить своим предполагаемым отравителям.

Владимир Кара-Мурза также собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.