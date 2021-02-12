Заседание по делу против Алексея Навального должно начаться в Бабушкинском суде Москвы

Оппозиционного политика обвиняют в клевете на ветерана войны. Дело было возбуждено после того, как Навальный негативно высказался по поводу ролика с рекламой поправок к Конституции. По словам адвоката политика Ольги Михайловой, ожидается, что сегодня основное время уйдет на допрос обвинением свидетелей.

Адвокат Михайлова отметила странности в связи с предыдущим заседанием, когда, по ее словам, самим потерпевшим была плохо организована конференц-связь. Еще до заседания у здания суда были усилены меры безопасности, — передает корреспондент «Эха Москвы».

Алексей Навальный вины не признаёт.