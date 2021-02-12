По меньшей мере один человек пострадал в результаты взрыва в супермаркете во Владикавказе

Об этом «Эху Москвы» рассказал дежурный управления МЧС по республике Северная Осетия.
В ведомстве добавили, что точная причина взрыва еще не установлена. По всей вероятности, это была утечка газа. Сообщается, что здание полностью разрушено.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал дежурный управления МЧС по республике Северная Осетия.
В ведомстве добавили, что точная причина взрыва еще не установлена. По всей вероятности, это была утечка газа. Сообщается, что здание полностью разрушено.
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…