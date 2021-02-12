Гидрометцентр: Последствия снегопада, который пришел в столичный регион, придется устранять почти неделю

Последствия снегопада, который пришел в столичный регион, придется устранять почти неделю, — говорят в Гидрометцентре. Ожидаются метель, заносы на дорогах и ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Согласно прогнозам, закончится снегопад лишь в воскресенье. При этом сугробы в столице и Подмосковье могут вырасти до полуметра. Власти и полиция просят водителей быть осторожными на дорогах. Уже известно об одном серьезном ДТП на юго-западе столицы – там столкнулись сразу пять машин. Пострадали два человека. Причиной, по данным агентства ТАСС, могла быть скользкая дорога.