Гидрометцентр: Последствия снегопада, который пришел в столичный регион, придется устранять почти неделю

Последствия снегопада, который пришел в столичный регион, придется устранять почти неделю, — говорят в Гидрометцентре. Ожидаются метель, заносы на дорогах и ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Согласно прогнозам, закончится снегопад лишь в воскресенье. При этом сугробы в столице и Подмосковье могут вырасти до полуметра. Власти и полиция просят водителей быть осторожными на дорогах. Уже известно об одном серьезном ДТП на юго-западе столицы – там столкнулись сразу пять машин. Пострадали два человека. Причиной, по данным агентства ТАСС, могла быть скользкая дорога.
2021-02-12T09:33:55+03:00
2021-02-12T09:52:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2789346-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3399816.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 12 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…