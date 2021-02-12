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09:32, 12 февраля 2021

Восемь губернаторов, как пишет газета РБК, могут потерять свои посты до единого дня голосования

Он пройдет в сентябре. Самая высокая вероятность отставки, по мнению экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций, у ульяновского руководителя Сергея Морозова. В этом году истекает срок его полномочий. Эксперты обращают внимание на то, что регион демонстрировал высокий уровень протестного голосования на местных выборах в 2018-м году. Сам Морозов, по сведениям авторов исследования, несмотря на то, что находится на своем посту уже 16 лет, рассчитывает получить разрешение Кремля выдвинуться на новый губернаторский срок. Кроме того, средняя вероятность отставки, по оценкам авторов доклада, у томского губернатора Сергея Жвачкина, хакасского – Валентина Коновалова, красноярского – Александра Усса и владимирского – Владимира Сипягина.



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