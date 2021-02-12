Алексея Навального доставили в здание Бабушкинского суда Москвы

Через полчаса здесь должно начаться очередное заседание по делу о клевете на ветерана войны. Уголовное дело возбудили после критических отзывов Навального в адрес участников ролика, рекламировавшего поправки к Конституции. Сам Навальный вины не признаёт.

Около суда с утра были усилены меры безопасности. Сообщалось о дополнительных нарядах полиции и нескольких полицейских автобусах.

Навальный находится в СИЗО с середины января. Он был задержан после возвращения в Россию из Германии, где лечился от последствий отравления. 2-го февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционному политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.