Сразу в двух российских регионах сегодня отменяется обязательное требование о ношении масок в общественных местах

Такое решение ранее приняли власти Чечни и Удмуртии. Однако в обеих республиках местные руководители предупредили, что все равно рекомендуют надевать защитные средства в тех местах, где много людей.



С таким смягчением требований не согласна глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уверена, что именно введенные ранее меры позволили избежать строгого карантина.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы член фракции «Единой России» Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что власти Чечни и Удмуртии трезво оценивают ситуацию, и отмена масочного режима – это оправданное решение.