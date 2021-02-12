Меры безопасности усилены возле здания Бабушкинского суда Москвы

Здесь сегодня должно пройти заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального. Политика обвиняют в клевете на ветерана войны из-за его критического высказывания в адрес участников видеоролика с призывом поддержать поправки к Конституции. Ветеран Игнат Артеменко был одним из снявшихся в этом ролике. Как передает агентство ТАСС, сейчас возле суда находятся полицейский автобус и несколько сотрудников МВД со служебными собаками. Однако сторонников Алексея Навального не видно. Сам политик обвинения отвергает.

