Здесь сегодня должно пройти заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального. Политика обвиняют в клевете на ветерана войны из-за его критического высказывания в адрес участников видеоролика с призывом поддержать поправки к Конституции. Ветеран Игнат Артеменко был одним из снявшихся в этом ролике. Как передает агентство ТАСС, сейчас возле суда находятся полицейский автобус и несколько сотрудников МВД со служебными собаками. Однако сторонников Алексея Навального не видно. Сам политик обвинения отвергает.
Меры безопасности усилены возле здания Бабушкинского суда Москвы
Здесь сегодня должно пройти заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального. Политика обвиняют в клевете на ветерана войны из-за его критического высказывания в адрес участников видеоролика с призывом поддержать поправки к Конституции. Ветеран Игнат Артеменко был одним из снявшихся в этом ролике. Как передает агентство ТАСС, сейчас возле суда находятся полицейский автобус и несколько сотрудников МВД со служебными собаками. Однако сторонников Алексея Навального не видно. Сам политик обвинения отвергает.